Agora é oficial! O Rouge está de volta

É oficial: a Rouge está de volta! O quinteto pop Aline, Luciana, Li Martins, Fantine e Karin Hils se reuniu novamente para a volta da banda, formada em 2002 no reality Popstars do SBT. Em conversa com Tiago Abravanel durante o programa Papo de almoço, da Rádio Globo, as cantoras revelaram a agenda de apresentações e os preparativos.



Tiago Abravanel posa com as integrantes do grupo Rouge (Foto: Divulgação)



“A gente chega aqui nesse momento agora maduras, diferentes e transformadas”, diz Aline Wirley. O grupo fará shows em São Paulo e uma apresentação extra no Rio de Janeiro.

“O que eu tenho recebido de mensagens de pessoas, histórias pessoais, todas tão emocionantes. Fãs que na época não tinham grana para ir nos acompanhar, ou porque eram menor de idade e hoje trabalham e poderão ir no show do Rouge. Eu fico até emocionada de falar””, contou Karin Hils. Estamos ansiosos para esse retorno!

Quem