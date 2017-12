Academia do Oscar adota código de conduta após casos de assédio sexual

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pelo Oscar, adotou um código de conduta e alertou seus membros que se reserva o direito de expulsar qualquer um que ignore as novas regras.

O código de conduta, enviado a mais de 8 mil membros no final desta quarta-feira (6) e divulgado para a imprensa nesta quinta-feira (7), vem na esteira da expulsão do produtor de cinema Harvey Weinstein da Academia em outubro devido a acusações de assédio e agressão sexual feitas por mais de 50 mulheres.

Weinstein, que negou ter feito sexo não-consensual com qualquer pessoa, foi somente a segunda pessoa a ser excluída da Academia em seus 90 anos de história. A Reuters não conseguiu verificar as acusações imputadas a Weinstein.

Estas alegações foram seguidas por múltiplas acusações de assédio e agressão sexual contra atores, produtores de cinema, diretores e agentes de talentos que abalaram Hollywood. Figuras de renome da mídia e da política também têm enfrentado acusações semelhantes.



Estatuetas do Oscar (Foto: AP)



Kevin Spacey, vencedor do Oscar e integrante da Academia, pediu desculpas por um incidente de suposta conduta sexual inadequada, mas não se pronunciou a respeito de acusações feitas por mais de 30 pessoas.

Desde então, ele foi retirado da série "House of cards", da Netflix, e suas cenas no filme ainda inédito "Todo o dinheiro do mundo" foram regravadas por Christopher Plummer. A Reuters não conseguiu verificar as acusações contra Spacey.

A carta enviada na quarta pela presidente da Academia, Dawn Hudson, que incluiu o código de conduta, também cita uma força-tarefa criada pela entidade. O projeto prevê "finalizar procedimentos para tratar de alegações de má conduta, de forma que possamos abordá-las justa e prontamente". Nem a carta nem o código é mencionado qualquer nome.

O código de conduta diz que "não há lugar na Academia para pessoas que abusam de seu status, poder ou influência de maneira que viole padrões reconhecidos de decência".

G1