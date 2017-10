'A força do querer': roteiro sugere final feliz para Zeca e Jeiza

Ao que tudo indica, Zeca (Marco Pigossi) e Jeiza (Paolla Oliveira) terão um final feliz em "A força do querer". De acordo com o roteiro enviado ao elenco esta semana, os atores vão gravar na quinta-feira, 19, uma cena em que os personagens aparecem na casa da policial junto com bebês. Cândida (Gisele Fróes), mãe da lutadora, também estará presente.

Antes, porém, Jeiza chegará a ficar noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) e Zeca pedirá Ritinha (Isis Valverde) em casamento. No último capítulo, tudo mudará. O advogado, inclusive, deverá terminar com Bibi (Juliana Paes), como também sugere o roteiro. As cenas dos dois casais serão umas das últimas a serem exibidas na novela de Gloria Perez. A última sequência é de Ivan (Carol Duarte) e Cláudio (Gabriel Stauffer) numa praia.





O Globo