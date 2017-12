‘The Voice’ cancela convite a MC Livinho, que convoca boicote

A Globo cancelou a participação do cantor MC Livinho no programa The Voice Brasil desta quinta-feira. Ele apresentaria, com Ivete Sangalo, a faixa Cheguei Pra Te Amar, que gravaram juntos. Embora a emissora não tenha informado a razão para a mudança, o cancelamento ocorreu depois do vazamento de um vídeo que mostra Livinho agredindo um rapaz em seu show.

O próprio cantor avisou sobre o “desconvite” no Stories do Instagram. E ainda convocou os seus fãs a boicotarem a transmissão. “Quinta-feira, estou aqui para falar para todo mundo ficar sintonizado, em casa, que eu também vou estar”, avisou. “Não vai ter p… de The Voice nenhum.”

Confusão

Em um show no Rio de Janeiro, MC Livinho desceu do palco e agarrou um rapaz pelo pescoço. A cena foi gravada e divulgada por alguém da plateia. Depois de ser vaiado, ele voltou à apresentação. “Queria ver alguém te chamando de m… e você trabalhando em cima do palco”, justificou. Segundo ele, o detrator também o chamou de “macaco”.

Mais tarde, o cantor publicou um pedido de desculpas aos fãs. “Eu, agora com a cabeça mais tranquila, vejo que não foi certo. Cheguei àquele ponto só porque foi o extremo. Todo mundo tem seus picos altos de raiva, chega ao seu limite, assim como eu cheguei no meu.”

Sem comentar a reação do cantor, a assessoria de imprensa da Globo apenas confirma que o programa teve uma mudança no roteiro e a participação do cantor foi cancelada.

Veja