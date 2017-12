‘Homem-Aranha’ quase não saiu do papel, conta Stan Lee

Da observação de uma mosca em uma parede nasceu a ideia do “Homem-Aranha”, um dos super-heróis mais populares do mundo – explicou seu criador, Stan Lee, em Tóquio, acrescentando que o personagem quase chegou a não existir. A ideia foi instantânea, mas encontrar um homem para o herói foi muito mais complicado, confessou Lee, de 94 anos, que em um primeiro momento pensou em “Homem-Mosca”, ou “Homem-Mosquito”.

“O nome ‘Homem-Mosca’ não parecia muito espetacular. Então, pensei em ‘Homem-Mosquito’, mas depois que pronunciei ‘Homem-Aranha’, o nome soou muito bem”, lembrou o pai do super-herói.

Stan participou tanto do filme com Tobey Maguire, na pele do Homem aranha, quanto com o Tom Holland, em ' De volta ao Lar'. Foto: Divulgação