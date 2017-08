‘Game of Thrones’ entra na reta final com estreia da 7ª temporada

Game of Thrones estreou sua penúltima e sétima temporada neste domingo, no canal pago HBO. A nova leva de episódios – serão sete capítulos – é o começo do fim: é o primeiro passo rumo a seu final, que só chegará em 2018, com os seis episódios restantes.A sexta temporada, exibida no ano passado, deixou o caminho aberto para começar a resolver as diversas tramas da série, como a origem de Jon Snow (Kit Harington), até então considerado o filho bastardo de Ned Stark (Sean Bean).

Nos momentos finais do último episódio visto, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), supostamente seu meio-irmão, voltou ao passado e descobriu que Jon, na verdade, é filho de Lyanna, irmã de Ned. O pai não foi confirmado ainda, mas tudo indica que a teoria mais famosa sobre o caso esteja correta: Jon seria filho de Rhaegar Targaryen, filho do Rei Louco Aerys II e irmão de Daenerys. Sendo assim, a guerra pelo Trono de Ferro ganha novas complicações.

Enquanto Jon Snow não descobre quem são seus pais, ele foi coroado Rei do Norte ao retomar a sede da Casa Stark, Winterfell, com ajuda fundamental de sua irmã (ou melhor, prima) Sansa Stark (Sophie Turner). Há sementes de discórdia entre os dois no ar, fomentadas pelo sempre perverso Mindinho (Aidan Gillen). Mas Jon, como se sabe, está mais preocupado com a ameaça sobrenatural que vem do norte, além da Muralha: os Caminhantes Brancos, zumbis de gelo que são quase impossíveis de matar.

Enquanto isso, do lado quente do mapa, a guerra para sentar no aparentemente desconfortável Trono de Ferro continua tensa. Cersei Lannister (Lena Headey) se auto-coroou rainha depois da morte de seu filho e último herdeiro, Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman), que se suicidou quando viu a mãe assassinar sua mulher, Margaery (Natalie Dormer), e um bocado de gente usando o fogo-vivo.

A outra aspirante ao posto de rainha de Westeros é Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), que depois de vagar por desertos, libertar escravos e queimar inimigos com a ajuda de seus três dragões conseguiu uma frota de navios e partiu na travessia do Mar Estreito ensaiada durante seis temporadas. Na sétima temporada, ela com certeza chega à Pedra do Dragão, lar ancestral da Casa Targaryen em Westeros. A seu lado, como Mão da Rainha, está ninguém menos do que o irmão de Cersei e uma das mentes mais brilhantes do continente, Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

Outro pretendente é Euron Greyjoy (Pilou Asbæk), que veio do nada, matou o irmão e afugentou os sobrinhos Yara (Gemma Whelan) e Theon (Alfie Allen) de Pyke, onde foi coroado rei. Agora dono da maior frota de navios do mundo, certamente vai perseguir os sobrinhos, aliados de Daenerys.

A HBO preparou uma estreia especial para a sétima temporada de Game of Thrones: o canal estará com sinal aberto entre 14 e 16 de julho para todos os assinantes das operadoras NET, SKY, Vivo, Claro e Oi, mesmo aqueles que não possuem o pacote da emissora. Além disso, o episódio já está disponível na plataforma sob demanda NOW. Já no serviço de streaming HBO Go, os programas serão lançados simultaneamente à exibição na televisão.

