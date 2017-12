‘Dragon Ball’ vai ganhar novo filme animado em 2018

Após uma série de rumores, agora é oficial, ‘Dragon Ball’ irá ganhar um novo filme animado em 2018, como homenagem ao aniversário da franquia. A Toei Animation confirmou via twitter, divulgando algumas imagens para anunciar o novo filme.

“A história já está finalizada. Número histórico de personagens. A palavra-chave é Saiyan” , publicou a Toei Animation. A legenda acompanha uma foto divulgando o ano de estreia do novo filme.



Foto: Reprodução/Twitter

Apesar de não ter informações sobre a trama, as imagens revelam que o filme será focado nos Saiyans e as suas origens e terá muitos personagens.Se a descrição estiver certa, teremos muitas surpresas neste filme. Veremos mais Saiyajins do que os que estamos acostumados, além de Goku, Vegeta e seus filhos.

Cine Pop