‘Desventuras em Série’: 2ª temporada ganha trailer e data de estreia

A 2ª temporada de ‘Desventuras em Série’ ganhou trailer e data de estreia. A série retorna dia 30 de Março. Confira o trailer, que mostra o retorno de Conde Olaf, vivido por Neil Patrick Harris, conhecido por interpretar o personagem Barney, em How I Met Your Monther.

O novo ano vai adaptar do livro 5 ao livro 9, mostrando a volta do Conde Olaf e das crianças Baudelaire. O produtor Barry Sonnenfeld afirmou que a nova temporada terá mais ação, porém será mais sombria e triste.

A Variety confirmou recentemente a adição de Nathan Fillion, Tony Hale, Sara Rue, Lucy Punch e Roger Bart em papéis importantes na segunda temporada. Ainda assim, os personagens não foram revelados. A 2ª temporada será lançada completa na Netflix em 2018.



A atriz Malina Weissman vive Violetá Baudelaire na série. Weissman recentemente foi vista como a Kara Zor-El na série ‘Supergirl‘. Nos cinemas, a personagem foi interpretada por Emily Browning.

A trama acompanha três irmãos órfãos que vão morar no castelo de um parente distante, o conde Olaf. Mas o plano do conde é matar as crianças para ficar com a herança que seus pais, mortos em um incêndio, deixaram. Para escapar das investidas maquiavélicas do conde Olaf, as crianças contam com a ajuda da tia Josephine.

Os 13 volumes de ‘Desventuras em Série‘ já venderam 65 milhões de cópias pelo mundo. Sua versão cinematográfica faturou US$ 209 milhões mundialmente para um orçamento de US$ 140 milhões, o que não justificou a produção de uma sequência.

Confira o teaser promocional da nova temporada da série:





