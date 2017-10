Notícias Entretenimento

Anitta optou por um look bastante ousado para subir ao palco do KM Hall de Vantagens, com o seu Show das Poderosinhas, na noite deste sábado (14), no Rio de Janeiro. A cantora usou uma jaqueta aberta deixando seu sutiã e barriga definida à mostra. Nesta madrugada, a diva cantou, pela primeira vez ao vivo, o seu novo single em inglês "Is That For Me", com o DJ Alesso, em um festival de música eletrônica também no Rio.





Anitta no camarim de seu show no Rio de Janeiro (Foto: Wallace Barbosa/AgNews)



Em conversa com QUEM, Anitta revelou que contou com a ajuda de um pajé nas gravações do clipe da música na Amazônia. "A gente pediu um pajé para abençoar lá o local. A gente chegou e tinha uma energia muito legal. Eu sou bem ligada nesse lance de energia e achei bom chamar ele", contou a cantora, que apresentou o hit na noite de quinta-feira (12), com uma badalada festa em sua casa, também no Rio.