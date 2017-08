Zezé di Camargo e Luciano comemoram 26 anos de carreira

Zezé Di Camargo e Luciano encaram cada novo trabalho nos 26 anos de carreira como um recomeço. A dupla falou com QUEM sobre Dois Tempo - Parte Dois, e do desafio de renovar o som.

"Quando se tem uma carreira de 26 anos, inovar não é fácil, principalmente em um gênero que já te consagrou, que é o romântico. Se reinventar em tanto tempo não é fácil. Dois tempos foi um divisor de águas na nossa carreira. É uma combinação do Zezé Di Camargo e Luciano de agora com o do passado, com os modões dos anos 80", conta Zezé sobre o novo álbum que além do CD, tem um DVD com as canções gravadas em estúdio.

"Tem cordas, duetos de guitarras e o romantismo à flor da pele, que é a temática desde que começamos com esse sertanejo até hoje", completa Luciano.



Zezé Di Camargo e Luciano (Foto: Divulgação)



A inspiração para músicas que falam de sofrimento, ciúmes e dor de cotovelo, nem sempre vem das experiências pessoais dos cantores. Luciano vive um feliz casamento com Flávia Fonseca há quase 14 anos e tem as gêmeas Isabella e Helena. Já Zezé ficou noivo recentemente da jornalista Graciele Lacerda, de quem não se desgruda.

"Eu e a Fau (Flávia) fazemos tantas coisas juntos, que aos olhos de algumas pessoas pode ser melação. Mas é o que somos. Almoçamos todos os dias no mesmo horário para estarmos juntos com as nossas filhas, sempre puxo a cadeira e abro a porta para ela, dividimos a mesma taça de vinho", conta Luciano, que também não tem do que reclamar na vida sexual. "Fazemos da nossa casa um motel. Todo dia tem que ter."

Zezé também é só elogios para a amada. "Estamos em uma fase de viajar o tempo todo junto. Ela vai em todo show que eu faço. Está sempre do meu lado. Virou uma companheira realmente. Tenho alguns hábitos com ela, como o de abrir a porta do carro. Brinco que quando você vê um homem abrindo a porta do carro para a mulher um dos dois é novo. O meu carro e a Graciele continuam novos há um tempo."

