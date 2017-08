Zeca Pagodinho tem alta de hospital após sofrer acidente de quadriciclo

O cantor Zeca Pagodinho, 58, teve alta do hospital onde estava de repouso e já está em casa após sofrer um acidente com seu quadriciclo na noite desta sexta-feira (14).

Por volta das 22h, na praça de Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro (RJ), ele perdeu o controle do veículo e caiu.





O músico foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital Caxias D'or, onde realizou exames. Em nota divulgada nas redes sociais do sambista, a assessoria informou que "em nenhum momento houve perda de consciência".

Pagodinho é proprietário de um sítio em Xerém e uma das figuras mais conhecidas no local. No ano passado, ele gravou no sítio a terceira edição do projeto "O Quintal do Pagodinho", lançado em CD e DVD pela Universal Music Brasil.

Folhapress