Xuxa critica filho de Datena e apresentador rebate: 'Imbecil'

Xuxa Meneghel não gostou de um comentário feito por Joel Datena durante o "Brasil Urgente" de sábado (30). O rapaz é filho de José Luiz Datena, que comanda o mesmo programa de segunda a sexta, sendo substituído por Joel aos sábados.

Nas redes sociais, Xuxa se referiu a uma reportagem exibida no programa, sobre um menino de dez anos, filho da vice-prefeita da cidade de Mamanguape (PB), que dirigiu o carro da mãe.

"Mudando de canal vi essa pessoa [Joel] falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando. Até aí ok a indignação do apresentador... Mas dizer que se fosse filho dele ele iria bater, e que seria melhor ele bater do que a polícia, aí não, né?", escreveu a apresentadora.

"Dizer que a 'Lei Menino Bernardo' não vale para ele... Então, meu Senhor, a lei serve para TODOS. Violência gera violência, e falta de informação no seu caso é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei", ela continuou.

Xuxa é madrinha da "Lei da Palmada", que pune castigos que resultem em sofrimento físico a crianças.

Pouco depois da publicação de Xuxa, Datena, o pai, postou em suas redes sociais um vídeo com uma indireta.

"Olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram poucas às vezes, era quando ele assistia aquela garota de programa infantil, que cresceu e continua infantil, e além disso, imbecil", ele diz no vídeo, sem citar o nome de Xuxa.

Folhapress