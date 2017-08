William Waack é internado e fica fora do ‘Jornal da Globo’

O apresentador William Waack, do Jornal da Globo, deu entrada às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo nesta quinta-feira. Ele não apresenta o telejornal da emissora nesta quinta-feira e na sexta-feira em virtude de um problema detectado durante os exames. O jornalista deve passar por um cateterismo, procedimento cuja necessidade foi prescrita pelos médicos para aprofundar o conhecimento e o tratamento da saúde cardíaca do paciente.



O jornalista, de 64 anos, será substituído na bancada do telejornal pelo colega Carlos Tramontina - a reportagem do Viver não conseguiu confirmar com a emissora carioca. Tramontina é, atualmente, apresentador do noticiário SP2, de São Paulo.



Segundo a Agência Estado, a cirurgia foi marcada para esta sexta-feira e, por esta razão, ele se ausentará da bancada do noticiário. Com a escalação de Tramontina para o JG, Michelle Barros deve comandar o SP2 até o retorno de Waack a seu posto.



Consultado pela agência, o hospital disse não estar autorizado a dar informações sobre o quadro clínico. E a Globo não deu mais detalhes. Com experiência como correspondente internacional e passagem por telejornais da casa, ele é âncora do Jornal da Globo desde 2005.





O jornalista William Waack (Divulgação/TV Globo)







Diario de Pernambuco