WIlliam Bonner responde seguidora sobre nova namorada

Na noite desta terça-feira (18), William Bonner postou várias fotos em seu perfil no Instagram. Entre elas, um close no seu sorriso. "Bom dia pra você que só consegue estar bem quando as pessoas queridas e próximas também estão. O mundo é melhor com gente como você. Dá um abraço aqui no tio", escreveu o jornalista.



William Bonner (Foto: JC Pereira/Agnews)



Uma seguidora perguntou sobre a nova namorada de William, que respondeu com ironia. "Bom dia, William, quando vai apresentar a nova namorada?", questionou a fã. "Me deixa ver aqui na minha agenda. Que dia seria bom para você", comentou o jornalista.

Bonner anunciou em agosto de 2016 o fim do casamento de 26 anos com Fátima Bernardes. Os dois são pais dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz. "Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis.É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima", dizia o comunicado, publicado em três posts iguais nos perfis oficiais do ex-casal.

Quem