Wesley Safadão nega mal-estar e fim de parceria com Maluma: 'Vai rolar o dueto'

Wesley Safadão conseguiu uma rápida folga na agenda atribulada para comemorar o aniversário de 3 anos da filha, Ysis, na segunda-feira (18) e, ao que indica, não deve demorar muito para encontrar mais uma brecha, desta vez para realizar uma nova parceria musical. Para alívio dos fãs, o cantor negou o rumor de que havia cancelado a parceria com o rapper colombiano Maluma, apontado como atual desafeto da cantora Anitta. Em uma recente entrevista, ele esclareceu que o dueto ainda não saiu porque os dois precisam encontrar um furo nas agendas cheias para criar um grande sucesso.



Wesley explicou que ele e Maluma, criticado por fãs de Anitta por uma suposta briga entre os dois, têm uma relação tranquila e que até se falaram após os boatos de desentendimento: "Vai rolar o dueto. A gente conversou por mensagem e, na terça-feira (11), até toquei novamente no assunto sobre essas notícias que saíram: 'está acontecendo algum problema?'. Ele disse 'no' e tal. A gente conversou numa boa. O que acontece é que, até o dia que nos encontramos em São Paulo no estúdio, a gente não tinha tido nenhum contato, né? É natural, então, a gente se conhecer, ver se rola a química, porque música é isso, uma parceria mesmo", explicou Safadão.







Outra questão que também estaria atrasando o lançamento da parceria é que a ideia original da gravadora seria regravar uma canção que já foi lançada, como Maluma fez com a dupla Bruninho e Davi na música "El Perdedor". No entanto, o colombiano pensou em criar um material novo com o forrozeiro: "A gente começou a compor uma música junto, algo extraordinário e saí de lá muito feliz. Precisamos encontrar a agenda de um e de outro. Imagine a correria que eu tenho e a correria que ele tem? Nossa intenção não é só gravar e lançar. É gravar, fazer um clipe... porque existe muita responsabilidade em cima de Wesley e de Maluma. Não podemos lançar qualquer coisa. Inclusive, a última mensagem dele foi: 'quero gravar com você um hit'. Aí eu coloquei: 'é o mesmo pensamento que o meu'. Nem tudo que é veiculado é verdade", contou o artista.



Terra