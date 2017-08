Wesley Safadão comemora aniversário da filha na praia

Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoraram o terceiro aniversário da filha Ysis nesta segunda-feira (17) no Beach Park, no Ceará. A pequenina nasceu no dia 14 de julho, mas devido à agenda complicada do pai, a família se reuniu só depois para celebrar a data.

"Papai ama demais! Festa especial hoje pra ela", escreveu o cantor em foto publicada no Instagram. Safadão também é pai de Yhudy, fruto de seu relacionamento anterior com Mileide Mihaile.

"Todos os dias eu agradeço a Deus por minha família, saúde e por tudo que ele tem feito por nós. Hoje é um dos dias mais importantes pra mim. Hoje é o dia que ela nasceu, hoje ela completa 3 anos! Obrigado Jesus, por ter me dado uma filha com saúde, linda , inteligente e perfeita aos olhos do Senhor. Papai está na estrada, trabalhando. Isso me parte o coração, tem um peso muito grande, mas segunda vamos estar juntos e vamos comemorar bastante seu aniversário! Parabéns, que Deus te abençoe sempre! Papai vai se esforçar sempre pra ser o melhor pai do mundo! Te amo!", escreveu o cantor no dia do aniversário de Ysis.

As festas de Safadão sempre dão o que falar! No aniversário de um ano de Ysis, Wesley não mediu esforços para dar a festa dos sonhos à filha. O cantor até se vestiu de princípe encantado para fotos e vídeo da comemoração e para honrar o tema da festa: Cinderela.

