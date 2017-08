Vitti reclama de saudade e Tatá Werneck responde: 'Típica atitude de culpa'

Passando alguns dias em Fernando de Noronha, Rafael Vitti reclamou em seu Instagram que está com "saudade" de Tatá Werneck. O ator compartilhou uma foto da atriz vestida de pijama. Tatá, que apesar dos posts sempre carinhosos não assume estar em um relacionamento com o ator, então comentou no post: "Típica atitude de culpa de quem pegou gente em Noronha".





Rafael Vitti compartilha foto de Tatá Weneck e reclama de saudade (Foto: Reprodução)



Ao fim da novela Rock Story, no qual vivia Leo, no início de junho, Rafael Vitti partiu para uma viagem pela Grécia, Holanda e França com Tatá, com quem dividiu vários cliques.

No Dia dos Namorados, celebrando no Brasil em 12 de junho, Rafael publicou uma foto com Tatá e escreveu: "Melhor do que passar o Dia dos Namorados com a namorada, é passar o Dia dos Namorados com a Tatá".



Post feito pelo ator na sua rede social. Foto: Divulgação/Instagram

Quem Acontece