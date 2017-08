Victor, do MasterChef, sobre nude vazado: ‘Rindo para não chorar’

Um nude de Victor Vieira, participante do MasterChef Brasil, vem agitando as redes sociais nesta quarta-feira. Inicialmente, o cozinheiro amador reagiu à divulgação da imagem com bom humor. Respondendo um comentário de um seguidor no Twitter que afirmou que Victor “arrasou” no nude, ele apenas deu risada. A outro seguidor, que afirmou que o dele era o melhor nude de 2017 depois do de José Loreto, ele agradeceu.

Durante a tarde, porém, ele se pronunciou formalmente sobre o assunto, criticando o responsável pelo vazamento. “Galera, na moral, estou rindo para não chorar, mas essa parada de vazar nude das pessoas não é legal! É crime expor a intimidade das pessoas!”, escreveu no Twitter.



Post em sua rede social

No último dia 9, o ator José Loreto também teve sua intimidade exposta na internet. Um vídeo íntimo do ator gravado há dez anos foi divulgado nas redes sociais. Loreto foi à polícia, prestando queixa na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, pelo uso indevido de sua imagem no vídeo.





Internautas comentaram sobre o vazamento

