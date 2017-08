Trans que inspirou personagem entra em 'A Força do Querer'

O ator Tarso Brant ainda não gravou suas cenas em A Força do Querer, mas promete conquistar o público com sua história. É que o mineiro de 24 anos, que deixou para trás a identidade de Tereza, será o grande amigo de Ivana (Carol Duarte) e irá ajudar a jogadora de vôlei durante o processo de mudança de gênero.

Além de ser consultor da autora Gloria Perez na trama, Tarso diz que o convite veio na hora certa para ajudar no debate sobre a aceitação dos transgêneros na sociedade.

Ator, e a atriz que interpreta a personagem Ivana. Foto: Divulgação/Globo

“Eu me senti honrado. Me identifiquei em várias cenas da Ivana, principalmente, quando ela bate nos seios. Me emocionou demais porque passei por tudo aquilo. É um sentimento muito ruim se olhar no espelho e não se reconhecer, como se não fosse aquela pessoa”, disse Tarso.

Nos bastidores da novela, Carol comemorou encontro com o ator. A atuação de Carol Duarte foi elogiada por ele, que viveu na pele o preconceito..Focado na carreira, Tarso confirmou que está solteiro e afirma que pretende passar o tempo apenas com seus livros.



“Há muita curiosidade, mas sempre levo na brincadeira e não me estresso. Sei que a questão cultural não vai mudar da noite para o dia. Eu gosto de pessoas! Mas adoro as garotas (risos)”, afirmou ele.



Tarso Brant fala sobre sua mudança de gênero: 'Mudei o nome por causa de um processo de autoconhecimento. A Teresa foi importante para eu ser o homem que sou hoje' (Foto: Bella Pinheiro/Gshow)

Gshow