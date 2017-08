Thammy Miranda posta selfie e internautas comentam sobre calvície

Uma foto postada por Thammy Miranda nas redes sociais durante um jantar com a namorada e amigas está chamando a atenção dos internautas. A imagem deixa em evidência a calvície do filho transgênero de Gretchen. "Está ficando careca", observaram alguns seguidores do ator.



Internautas reparam na calvice de Thammy Foto: Reprodução/Instagram

O próprio Thammy já confirmou ao EXTRA que vem perdendo cabelo por conta dos hormônios masculinos que toma para modificar o corpo e ganhar pelos no rosto e no peitoral.

“É por causa do hormônio que eu tomo, sim. Tudo que for característica masculina eu vou ter”, diz Thammy, que não tem se incomodado com a recente perda dos fios: “Não pretendo fazer nada para reverter a calvície (risos), e isso não me incomoda em nada”.



Comentários dos internautas na foto de Thammy. Foto: Instagram

Thammy Miranda, de 34 anos, começou as transformações no corpo há quase quatro anos, quando se reconheceu como transexual masculino. No fim de 2014, ele passou por uma para a cirurgia de retirada dos seios.