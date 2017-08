Thaila mostra tattoo e diz que agora só falta 'filme com Tarantino'

A atriz Thaila Ayala é apaixonada por tatuagens e acaba de adicionar mais uma para a coleção que tem em seu corpo. O novo desenho é uma coruja feita em pontilhados com círculos e dus luas minguantes em volta no seu braço esquerdo.



A atriz posa ao lado do tatuador mostrando a nova tatuagem (Foto: Reprodução/instagram)



Em post no Instagram para o qual posou ao lado do requisitado tatuador americano Dr. Woo - com quem é necessário marcar horário com quase dois anos de antecedência - Thaila falou sobre a alegria de ter feito o desenho com o artista e brincou que agora seu último desejo é participar de um filme do diretor Quentin Tarantino. "Sabe aquela listinha do que fazer antes de partir... então esse cara aí, Dr. Woo, estava num lugar bem especial na minha lista então pensa na felicidade...Agora já pode me chamar p teu próximo filme, Tarantino, que só falta isso p eu zerar o jogo! Obrigada, Dr. Woo, pela arte feita em pele!", escreveu a atriz na legenda.





Nova tatuagem de Thaila Ayala (Foto: Reprodução/instagram)



Marie Claire