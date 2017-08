Terror brasileiro 'As Boas Maneiras' é premiado em festival europeu

O filme de terror brasileiro "As Boas Maneiras" ganhou neste sábado (12) o prêmio especial do júri no 70º Festival de Locarno, realizado na Suíça.

Longa 'As Boas Maneiras' explora gênero que até hoje, entre as produções nacionais, não teve nem um sucesso de crítica ou bilheteria (Foto: Divulgação)

Quem levou o "Leopardo de Ouro", principal prêmio da competição, foi "Mrs. Fang". Dirigido pelo chinês Wang Bing, o documentário mostra os últimos dias de uma idosa.

Dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, o longa foi escolhido pelos cineastas Olivier Assayas (França), Miguel Gomes (Portugal) e Jean-Stéphane Bron (Suíça), pelo produtor grego Christos Konstantakopoulos e pela atriz austríaca Birgit Minichmayr.

Em "As Boas Maneiras", a grávida Ana, personagem de Marjorie Estiano, contrata Clara, vivida por Isabél Zuaa, uma solitária enfermeira que mora na periferia de São Paulo, para ser babá de seu futuro filho. Conforme a gestação avança, Ana começa a apresentar comportamentos estranhos e sinistros hábitos noturnos que afetam diretamente Clara.

Em julho, a reportagem assistiu uma cena do longa. Na sequência, a personagem de Estiano cruza ruas em direção à luz de uma Lua que paira expressionista sobre os arranha-céus.

Após Locarno, "As Boas Maneiras", que foi filmado em São Paulo e Barueri, deve passar por festivais brasileiros e estrear entre final de 2017 e início de 2018. A obra ainda não tem classificação indicativa.

Folhapress