Tatá Werneck brinca com Rafael Vitti: Há 3 meses e 5 kg meus

Tatá Werneck e Rafael Vitti não desgrudam mais desde que viajaram para a Europa no começo de junho. Em seu Instagram, na última quinta-feira (20), o galã publicou uma foto antiga com a apresentadora e colocou apenas um emoji de coração na legenda. Nos comentários, a comediante brincou com o clique romântico: "Há três meses e 5 kg meus".



Tatá Werneck brincou depois de Rafael Vitti publicar uma foto com a atriz no Instagram. Foto: Instagram

Os internautas ficaram eufóricos e pediram para o casal, visto abraçado em um evento de humor, assumir o romance. "Assumidos?", perguntou um. "Ai que lindos, amo muito vocês juntos! Postem mais fotos". pediu outro.



Ator 'puxa orelha' de Luan Santana

Vitti mostrou o lado ciumento no Instagram e "puxou a orelha" de Luan Santana depois de o sertanejo posar abraçado com Tatá. "Oi, Luan Santana. Tá gostoso aí, meu querido?", disparou. Os seguidores da comediante se divertiram com a brincadeira: "Melhor comentário!", "Muito ciumento!", "Rafa Vitti é o melhor", "Que bonitinho com ciúme".

Terra