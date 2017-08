Sorridente, Angelina Jolie passeia com as filhas em Los Angeles

Angelina Jolie, de 40 anos, foi clicada sorridente e em ótima forma durante passeio e dia de compras com os filhos em Los Angeles. A atriz apostou em vestido preto no estilo camisola, de alcinhas, com cartigã por cima.

Ela estava com Zahara, 12 anos, Vivianne, de 9, e Shiloh, de 11, que exibiu o novo corte de cabelo, joãozinho e com as laterais raspadas. Além das crianças, a estrela contou com a companhia de dois guarda-costas e uma babá, segundo informações do site Daily Mail.

Angelina anunciou a separação do astro Brad Pitt em setembro de 2016. Eles tiveram três filhos biológicos, Shiloh e os gêmeos Viviane e Knox, e adoradam Paz, Maddox e Zahara.





Foto: The Grosby Group

Quem