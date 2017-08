Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros 'se casam' em arraiá solidário

Olha os noivos! Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros tiveram um dia de noivos no sábado (15), durante um arraiá beneficente no Rio de Janeiro.



Vestida de noiva caipira com um toque de it girl, a apresentadora do Vídeo Show Sophia Abrahão brilhou com um vestido branco romântico e disse sim ao namorado no altar montado para a festa julina.



O casal encenou um casamento com direito buquê, que a noiva jogou para as convidadas da festa, além de dança e clima de muito romance entre os pombinhos.







Foto: Anderson Borde/Agnews



Quem