Simpático, Ansel Elgort desembarca em SP e posa com fãs no aeroporto

Fofo! Ansel Elgort desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite deste sábado (22) e foi só simpatias com os fãs que estavam no local. O ator veio ao país para divulgar o filme Em Ritmo de Fuga, no qual faz um jovem que trabalha como piloto de fugas de assaltos, sempre ouvindo música.



Ansel posa com uma fã no aeroporto (Foto: AgNews)

Ansel, que estava com a namorada, Violetta Komyshan, e o diretor do longa, Edgar Wright, não só fez fotos com queria uma selfie em Garulhos como fez questão de posar com um grupo de admiradores com a bandeira do Brasil. O ator, que ficou conhecido como o Caleb de Divergente e o Augustus de A Culpa é das Estrelas, ainda publicou a imagem em seu Instagram. Tem como não amar?

Quem