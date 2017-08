Simone e Simaria admitem brigas: 'os motivos são os mais bestas'

Simone e Simaria foram entrevistadas por Giovanna Ewbank para o quadro Na Cama, do canal Gioh, no Youtube. Na bate-papo, as irmãs, conhecidas como as coleguinhas do sertanejo, admitiram que discutem com certa frequência. "A gente briga. Os motivos? São os mais bestas do mundo. Só de estar feia já é motivo", disse Simone.



Giovanna Ewbank entrevista Simaria e Simone (Foto: Reprodução/Youtube)



A entrevista foi gravada na casa de Simone, com uma cabeceira com detalhes dourados. "Tem dias que a gente diz: 'Tô com abuso da sua face'. A gente pode até discutir, mas em dois minutos a gente já está bem de novo. Tem dias que penso em ficar um dia sem falar com ela, mas aí vejo um negócio no celular e já vou mostrar para ela", completa Simaria.

No bate-papo, Simaria conta que elas são vizinhas. "A gente mora no mesmo condomínio, com diferença de duas quadras."

Simone revelou que ganha muitos apelidos. "Até Teletubbies", diverte-se ela, falando ainda sobre o físico: "O gordo tem uma dificuldade na vida, até para cruzar a pernas."

