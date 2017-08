Shonda Rhimes abandona ABC estúdios e assina com Netflix

Responsável por nos fazer chorar em todos os episódios de Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder, Shonda Rhimes assinou um contrato com a Netflix. A produtora das séries encerrou o contrato com a emissora ABC Studios após 15 anos de trabalho com o canal.



Shonda Rhimes, produtora. Foto: Getty Images



Shonda irá criar novas produções para o serviço de streaming. "Ela é uma das maiores contadoras de história da televisão", disse Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix. "Seu trabalho é de parar o coração, quebra tabus, prende a atenção. Eu tinha a chance de conhecê-la e ela tem o coração de uma Netflixer. Ela ama TV e filmes, ela é apaixonada com seu trabalho. Estamos animados".

A ABC vai continuar a transmitir as três séries da produtora. "A mudança de Shondaland [a empresa da produtora] para a Netflix é o resultado de um plano que Ted e eu construímos baseado em minha visão como escritora e para a evolução da minha empresa. Ted dá um espaço claro e sem limites para os criadores da Netflix. Ele entendeu o que eu estava procurando: uma oportunidade de fazer uma história vibrante com uma liberdade criativa única, além de ter o alcance instantâneo e global da Netflix", explicou Shonda.

