"Ser modelo foi a saída para fugir do preconceito", diz Monalysa Alcântara

Nesta segunda, a nova Miss Piauí Monalysa Alcântara visitou a redação do Sistema O Dia. Em uma conversa descontraída, a jovem contou um pouco de sua história, e seus planos para o futuro, incluindo o Miss Brasil 2017. A miss foi coroada no último dia 15, o evento foi realizado no Shopping Rio Poty, Zona norte de Teresina.

Monalysa Alcântara, tem 18 anos, é modelo e estudante de Administração, foi eleita Miss Teen Piauí 2016, e recentemente coroada Miss Piauí 2017. “Desde criança sempre quis ser modelo, hoje sou feliz por poder realizar este sonho”, disse Monalysa Alcântara.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Tranquila, e com um sorriso no rosto, Monalysa falou um pouco sobre tudo, da infância até a passarela do Miss Piauí. A modelo iniciou a conversa contando sobre como o mundo da moda lhe ajudou a superar preconceitos.

“Quando criança eu não tinha muito noção do que era preconceito, percebi isso na adolescência quando senti na pele. Falavam da minha cor, da minha altura, da minha boca. Eu tinha vergonha do meu cabelo”, disse.

A jovem relata que ser modelo sempre foi seu sonho desde criança, e viu no mundo da moda uma porta para “fugir” do bullying. “ Quando comecei a trabalhar como modelo, fui percebendo o quanto aquilo poderia me ajudar, foi literalmente uma saída para fugir do preconceito, e me aceitar. Acredito que quando você dá o seu melhor, e luta, as coisas dão certo”, afirmou.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A modelo foi eleita Miss Teen Piauí 2016, e na competição nacional, ocupou a vice-liderança. Agora, Monalysa carrega a faixa e a coroa de Miss Piauí 2017.

“São emoções diferentes. O concurso Teen, era muito novo no Estado, então eu tinha o dever de disseminar isso, mostrar um pouco para as outras meninas um concurso que não era conhecido no Piauí. O Miss Piauí não, ele já existe há anos, foi uma emoção totalmente diferente. Eu via na TV, mas nunca imaginei que um dia, seria eu a coroada, foi uma felicidade tão grande”.

Quando questionada sobre quem era sua inspiração de vida, sem pensar duas vezes, fala que é o seu pai. “Meu pai morreu quando eu tinha cinco anos, era um homem muito justo, humilde. Então tudo que faço é pensando se ele estivesse em tal situação, qual seria a reação dele”, respondeu emocionada.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O futuro

Com a coroa de miss Piauí, Monalysa Alcântara, se prepara agora para outra etapa, o Miss Brasil. A modelo conta que não conhece muito ainda das outras candidatas, mas que está se preparando.

“Eu prefiro não ir atrás e ver os detalhes da vida das outras candidatas, mas conheço algumas já, inclusive tem outra menina com a mesma idade que a minha, isso é bom. Em meio a agenda lotada, estou organizando minha agenda para voltar a academia, e chegar bem em São Paulo”, disse.

O Miss Brasil 2017, acontecerá dia 19 de agosto em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. No evento, as 27 representantes dos estados brasileiros disputam o título de mulher mais bonita do país.

Questionada sobre qual a mensagem pretende deixar ao fim do seu legado, Monalysa afirma, “ Ser miss não é apenas ser capa de revista, ou ter um rostinho bonito, é muito mais. A mensagem que eu pretendo deixar é que, todos nós podemos ocupar o lugar que quisermos. Temos que não apenas sonhar, mas lutar por nossos sonhos”, finalizou.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello