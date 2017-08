'Sempre quis pernas assim', brinca Anitta em post sobre Claudia Leite

Claudia Leitte deu o que falar ao comandar trio no segundo dia de Fortal, micareta fora de época que acontece em Fortaleza, na noite de sexta-feira (21). De maiô e pernas à mostra, ela comandou a festa e recebeu elogios até de Anitta.

A cantora comentou post no Instagram da QUEM Acontece brincando sobre as pernas da colega. "Eu desisto. Olho essas pernas me dá desânimo... tô em busca desde o nascimento", comentou Anitta.

O comentário não passou despercebido pelos seguidores. "Anitta, estou em busca de um corpo igual ao seu", escreveu uma. "Até parece né Anitta", disse outro. "Anitta, morta", brincou outro.



Cantora elogiou a amiga em post. Foto: Reprodução/Instagram

Quem Acontece