Selton Mello ganha torcida por namoro com Marjorie Estiano: 'Shipparam a gente'

Selton Mello revelou que ganhou uma torcida para namorar com Marjorie Estiano depois de dizer que estava "apaixonado" pela atriz no "Altas Horas", no final de julho, após o trabalho na minissérie "Ligações Perigosas", de 2016, onde protagonizaram cenas quentes de sexo. O diretor entregou que a chance de engatar um romance com a atriz é pequena. "Depois da minha declaração para a Marjorie, as pessoas passaram a shippar a gente. Mas não sei dizer se podem ter esperanças. Acho que não. Aquilo foi uma declaração de amor à grande pessoa, à grande atriz que ela é. Ela é realmente adorável. Quero muito trabalhar com ela nesta vida. Mas vamos ver o que acontece", disse durante a pré-estreia de "Um Filme de Cinema", em Botafogo, zona sul do Rio, na segunda-feira (14).





Selton, Serginho e Marjorie no programa Altas Horas. Foto: Divulgação/TV Globo

Longe das novelas desde "Força de um Desejo", de 1999, Mello entregou que não tem intenção de voltar às telinhas no momento. Isso porque as tramas tomam muito tempo de trabalho e o ator pretende se dedicar à produções mais curtas. "Gosto de trabalhos mais curtos na TV como, por exemplo, séries e minisséries. Assim eu tenho mais liberdade para ter uma vida mais dinâmica e tocar os meus projetos, como dirigir e atuar em filmes. Novela é algo muito longo e prende demais o artista", avaliou. Vale lembrar que Selton acabou de lançar o longa "O Filme da Minha Vida", em cartaz nos cinemas, que teve sua direção.



No passado, Selton revelou casamento não faz parte de seus planos para o futuro. "Essas coisas (se casar) não têm como programar, mas não está no meu horizonte. Não é algo que me instigue muito", disse o diretor, que já falou de orgasmo abertamente na TV. No entanto, o ator não descartou a possibilidade de ter filhos mesmo sem um compromisso sério: "Mas quero ter filhos, não necessariamente casando, pode ser com uma amiga. E não tenho a menor ideia de quando. Não tenho pressa".



Terra