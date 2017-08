No último domingo (13), Lucas Lima voltou a divertir seus seguidores no Twitter ao dar uma "bronca" em Sandy, após a cantora se divertir com os convidados famosos do aniversário, de 34 anos, de Tatá Werneck, realizado no sábado (12). "Planejo trancar a porta de casa para quando ela tentar entrar mandar um: 'Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira bem longe do meu colchão", brincou o músico, fazendo trocadilho com "Maria Chiquinha", um das músicas de maior sucesso da dupla da mulher com seu cunhado, Junior.



A filha de Xororó tratou de deixar uma resposta divertida para o marido e rebater a "bronca". "Acho que você esqueceu de trancar", brincou ela, se referindo a porta, que supostamente encontraria fechada. Os fãs de Sandy aprovaram o post. "Entrou pela janela né, Sandy?", "eu já acho que o Lucão não quis correr esse risco, sendo que está cheio de concorrentes aqui fora", "olha que ela encontra vários colchões por aí hein, pensa bem", "o verdadeiro significado do melhor casal", foram alguns dos elogios deixados para a dupla, sempre trocando declarações de amor na web.



Post do casal no twitter

Na rede social, os internautas comentaram a publicação bem-humorada do marido da artista, com quem ela está prestes a comemorar 9 anos de casada. "Cara, você ganhou meu respeito supremo agora", disse um fã. "Esse tweet é minha meta de relacionamento", comentou uma pessoa. "Seu humor é demais. Que Deus abençoe sua linda família", desejou outro. "Alguém tem de ser sensato nessa família e ficar cuidando do Theo", opinou mais um, sobre o herdeiro, cujo ela proíbe os fãs de publicar suas fotos na web.



Terra