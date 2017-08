Sandy dança até o chão para comemorar indicação a prêmio musical

Sandy está, cada vez mais, surpreendendo os fãs. Num vídeo compartilhado por seu marido, Lucas Lima, a cantora aparece rebolando até o chão ao lado de Tiago Iorc e da dupla Anavitória para comemorar sua indicação ao Prêmio Multishow. Nas imagens, a paulista faz caras e bocas e brinca com os outros artistas.



Sandy dança com Anavitória para comemorar indicação Foto: Reprodução/Instagram



A brincadeira deixou os milhares de fãs da cantora animados com a performance divertida. Sandy concorre como finalista nas categorias "cantora" e "música". Outros admiradores compartilharam o desejo de que a irmã de Júnior Lima se junte a Anavitória para uma parceria no palco:

"Sandy se empolgou", "Amem Sandy e Tiago Iorc", "Só queria uns showzinhos de Anavitoria e Sandy", "E eu só fico pedindo a Deus que Sandy feat Anavitoria venham um dia e que nao demore" escreveram alguns.

A cantora já tinha mostrando seus dons para a dança ao lado de Anitta, no "Música boa ao vivo", e deixado os admiradores eufóricos. No "Caldeirão do Huck", Sandy também arriscou passinhos ao som de uma canção.

Sandy dança com Anitta no 'Música boa ao vivo' Foto: Reprodução/Multishow





