Sabrina Sato abriu o coração em entrevista à sogra, a jornalista Leda Nagle, e assumiu que a realização do sonho da maternidade não depende dela. "A pergunta que mais me fazem na rua é quando vou ser avó", disparou Leda na conversa em seu canal no YouTube. "Ô, Leda não depende só de mim, depende do seu filho", afirmou a apresentadora, que namora Duda Nagle. "Estou querendo te dar vários netos de presente", completou Sabrina. "Mas a gente tem que começar a planejar. É engraçado, imagina que com 36 anos estaria com vários filhos. Estou com 36 anos, namorando, super feliz, e parece que tenho 20 anos. Esse que é o problema", explicou.



Leda e Sabrina: sogra e nora (Foto: Reprodução YouTube)



Bem-humorada, Sabrina também brincou sobre casamento. "Não aguento dar mais indireta para o Duda", riu. Sabrina também confessou que não se importa com a falta de privacidade, disse que a irmã, Karina Sato, é quem cuida da parte prática de sua vida, e assumiu a falta de pontualidade. "Não é o forte chegar na hora", contou rindo. A apresentadora também revelou que, pequena, se cuidava pouco. "Eu era uma criança que viviva descalça de calcinha em casa, toda suja. Era uma criança remelanta, adorava ficar toda suja, descabela, sem tomar banho", lembrou, às gargalhadas.

