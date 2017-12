Roque apresenta melhora e Danilo Gentili comemora na web

Após passar por três internações em outubro, Gonçalo Roque tem apresentado melhora significativa. Danilo Gentili, amigo do veterano, não pôde deixar de comemorar a recuperação. Na última quinta-feira (30), o apresentador visitou o assistente de palco de Silvio Santos e postou uma foto nas redes sociais.



Roque foi internado três vezes em Outubro. Foto: Reprodução/Instagram

"Feliz em saber que meu amigo Roque já está 100% de novo. Graças a Deus e a essa plateia maravilhosa", escreveu o humorista na legenda da publicação.

Os seguidores do Danilo, é claro, comemoraram nos comentários. “Que notícia boa”, disse internauta. “Força, Roque! Estamos com você”, comentou outra. Já uma terceira, ressaltou: “Muito feliz! Melhor notícia”.

Roque, para quem não sabe, está internado no hospital São Luiz, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Diagnosticado com hidrocefalia, o famoso antecipou a cirurgia que faria na próxima segunda-feira (4), para implantar uma válvula na cabeça.

Terra