Romário retruca seguidor que duvidou da origem do seu dinheiro

Romário não é do tipo de levar desaforo para casa. O ex-jogador deu uma resposta atravessada a um seguidor que duvidou da origem do seu patrimônio quando ele postou uma foto com as filhas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no Instagram. "Claro, nem com o dinheiro dos outros todo mundo é rei", provocou o internauta, que foi retrucado com insultos e palavrões pelo senador.



Romário discutindo com seguidor no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)



Apesar da crítica, Romário tamném recebeu apoio na web. O fãs do Baixinho saíram em sua defesa na rede social. O ex-atleta está passando uma temporada de férias ao lado da família e de amigos. Além das filhas, Daniele e Mônica, que aparecem com ele na foto da polêmica, o ex-craque levou o filho, Romarinho.

