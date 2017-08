'Rei' dos memes completa 4 anos: as fotos mais fofas de George

O príncipe George, filho do príncipe William e de Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, completa 4 anos neste sábado. O menino, terceiro na linha de sucessão da coroa britânica, nasceu em Londres, no dia 22 de julho de 2013. Nesta sexta-feira, o Palácio de Kensington divulgou uma nova foto oficial do pequeno, feita pelo fotógrafo Chris Jackson.



Nova foto do príncipe George é divulgada nesta sexta-feira (21) (Foto: Reprodução/ Instagram/ KensingtonRoyal)



Rei dos memes na web

Além da fofura, o príncipe também é famoso pelas caras e bocas que faz nas aparições com a família real. A maioria delas, inclusive, rendem inúmeros memes nas redes sociais. A página 'Baby George te despreza' é dedicada a criar memes com fotos do príncipe. Mas os internautas também aproveitam as caras e bocas de George.

Internautas aproveitam expressões do príncipe para fazer memes no twitter. Foto: Twitter

O Globo