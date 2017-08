Regina Casé atualiza fãs sobre estado de saúde de Arlindo Cruz

Regina Casé usou seu Instagram para compartilhar uma melhora no estado de saúde do amigo e colega de Esquenta Arlindo Cruz. O sambista foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, no começo de março, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.





Arlindo Cruz e Regina Casé (Foto: Reprodução)



"Notícias animadoras"pra fechar o dia com chave de ouro. Tô em Salvador e liguei pro Rio pra falar com Babi e saber do Arlindo porque passei o dia com saudade,sentindo muita falta dele... E pela primeira vez as notícias foram animadoras! Ele reagiu a um samba, deu um beijo nela e sorriu! Viva! Vamos continuar rezando e pedindo agora com mais gás! Mais fé!", contou.



