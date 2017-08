'Quero outro filho, mas aos 45 complica', diz Ivete sobre óvulos congelados

Quem olha para esse mulherão aí ao lado nem imagina que ela já levou alguns tocos. “Até os 17 anos era puxado para mim”, conta Ivete Sangalo, que, ao lançar o clipe de “À vontade”, revisitou o passado de bailinhos em que se dançava coladinho: “Eu não tive festa de 15 anos porque queria ganhar uma prancha de surfe. Então, nada de valsa, essas coisas. Mas lembro que em Petrolina ia a um lugar chamado Trevo e passava a noite dançando tudo junto”.





Ivete Sangalo diz que ela e o marido estão 'treinando' para ter novo filho (a). Foto: divulgação



Se no vídeo ela faz um dois pra lá dois pra cá com Wesley Safadão, em casa é com o marido Daniel Cady que o corpo a corpo acontece. “A gente dança uns forrós danados, viu? Adoro”, diz ela que acaba de voltar de uma viagem pela Europa, onde diz, namorou muito e treinou bastante para dar a Marcelo, o filho de 7 anos, um irmão ou irmã: “A gente ‘berimbô’ legal!”.



Ivete e Daniel estão juntos há quase dez anos e uma nova gravidez está nos planos do casal há algum tempo. “Furunfando a gente está. Quero engravidar da forma mais natural possível. Mas é claro que, aos 45 anos, as coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus”, observa a cantora, que já explicou ao filho como nascem os bebês: “Ele sabe que existe o namorinho do papai e da mamãe”.





Ivete Sangalo e Daniel Cady. Foto: Manuela Scarpa/Brazil News



Livre para criar a própria música

Muita gente acreditou que a nova pegada de Ivete Sangalo teria os elementos latinos do reggaeton que estourou nas paradas do mundo inteiro. Só que a cantora explica: Muito antes de Maluma, Fonzxi e J. Balvin ela já se utilizava do ritmo. “Quem conhece minha carreira sabe que já trago isso há muito tempo nos meus discos. Essa mistura latina e africana que acertou o mundo em cheio. Eu amo ‘Despacito’, mas não queria ficar tolhida na minha criatividade”, explica ela, que decidiu levar para “À vontade” a lembrança de um bolero.

No momento em que mulheres como Anitta e Ludmilla cantam pelo empoderamento, Ivete lembra que também foi pioneira na questão. “A mulher já é empoderada. Não precisa pedir permissão para isso. Sempre fui uma mulher independente e uma figura que desperta essa reflexão. Quanto mais mostramos isso, melhor”, avalia.

Extra