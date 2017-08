'Que Deusa', dizem fãs sobre foto sensual de Pabllo Vittar

Na noite da última quinta-feira (10), Pabllo Vittar, que já tá em uma ascensão meteórica no mundo da música, resolveu levar os fãs à loucura em suas redes sociais. O cantor postou uma foto de lingerie em uma cama, mostrando toda sua sensualidade.

“Quando a Pabllo Vittar é mais gostosa que nós juntas”, “Quem nasceu para ser diva, nunca vai ser piriga”, “Você arrasou”, “Meu Deus, que deusa” foram alguns dos inúmeros comentários na imagem.Até o momento, a imagem estava com quase 490 mil curtidas.Vale lembrar que Pabllo Vittar está com três músicas em alta ultimamente: Sua Cara, em parceria com Anitta, Decote, em parceria com Preta Gil, e K.O, onde ela canta sozinha.



Terra