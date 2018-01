'Quando vi já estava nos teus braços', declara Neymar para Bruna Marquezine

Nesta segunda (1º), o jogador do Paris Saint-Germain se declarou para a atriz Bruna Marquezine ao publicar, no Instagram, uma foto em que os dois se beijam. "Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha", escreveu o atleta na legenda da imagem.

O mesmo clique já tinha sido publicado, neste sábado (30), pelo autor, o fotógrafo Raul Aragão.

Oficialmente separados desde junho, Marquezine e Neymar estão hospedados na pousada do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso na ilha pernambucana.

Gagliasso, aliás, também mostrou um "momento casal" da atriz e do jogador na virada do ano. Na sua conta, o ator divulgou uma foto em que Marquezine e Neymar aparecem abraçados ao lado de outros dois casais -o próprio Gagliasso com a mulher, a apresentadora Giovanna Ewbank, e a modelo Izabel Goulart com o namorado, o goleiro Kevin Trapp.

Esta não é a primeira vez que os dois são flagrados juntos após o término. Em outubro, o ex-casal se viu durante o casamento de Marina Ruy Barbosa com o piloto Xandinho Negrão, que aconteceu em Campinas (SP), na casa da família do noivo. Segundo convidados, o reencontro teve conversas ao pé do ouvido e troca de selinho.

RÉVEILLON EM NORONHA

Neymar chegou ao arquipélago pernambucano neste sábado (30) após passar uma temporada em Maraú, na Bahia, ao lado do filho, Davi Luca, e de amigos famosos como Gabriel Medina, Thiaguinho e Rafael Zulu.

Já Marquezine chegou ao estabelecimento de Gagliasso e Ewbank há alguns dias. A pousada também recebeu para o Ano-Novo outros famosos como Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancelotti e Hugo Gloss.

