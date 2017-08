Príncipe William e Kate Middleton desembarcam em Berlim com os filhos

O príncipe William e a duquesa de Cambridge Kate Middleton desembarcaram em Berlim, na Alemanha, acompanhados dos filhos George e Charlotte, nesta quarta-feira (19). Os pequenos roubaram a cena com toda graciosidade.



Príncipe William e Kate Middleton com os filhos, George e Charlotte (Foto: Getty Images)



O casal foi recebido pela chanceler alemã, Angela Merkel, e deve passar três dias no país, após visita a Polônica, também com os filhos.

A família exibiu a sintonia com looks azuis de diferentes tons. Sempre elegante, Kate usou um conjunto clássico de vestido e casaco da marca Catherine Walker, já usada em outras ocasiões, escarpins nude e cabelos presos em coque baixo. Charlotte surgiu encantadora em vestido estampado com flores. Tanto mãe quanto filha foram recebidas com buquê de flores.

