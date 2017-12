Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam data do casamento

O palácio de Kensington divulgou por meio do seu Instagram a data e o local do casamento do príncipe Harry, de 33 anos, e da atriz Meghan Markle, de 36 anos. A cerimônia mais esperada de 2018 será no dia 19 de maio, na capela St George's, no Castelo de Windsor.

"A alteza príncipe Henry de Wales e a senhorita Meghan Markle irão se casar no dia 19 de maio de 2018. O anúncio de hoje segue a confirmação do mês que tinha sido escolhido pelo casal e a localização na capela St George's, no Castelo de Windsor", dizia o comunicado.

O anunciou o noivado foi feito no dia 27 de novembro . Logo após, os dois fizeram um ensaio oficial de noivado no Sunken Garden, um dos lugares preferidos de princesa Diana, mãe de Harry e William, no palácio. Segundo o Daily Mail, o anel foi desenhado pelo próprio príncipe e contém dois diamantes que são da coleção pessoal de Diana.



Príncipe Harry e Meghan Markle (Foto: Chris Jackson/Getty Images)



Questionada pela imprensa britânica como o pedido foi feito, Meghan se limitou a dizer que foi "muito romântico". Segundo o The Sun, o príncipe pediu a bênção dos pais da atriz, Thomas Markle e Doria Ragland, antes de pedir a mão dela em casamento no começo do mês.

O pedido premilinar de noivado teria acontecido durante uma viagem para Botswana em setembro deste ano, já com a permissão da Rainha Elizabeth II. Este será o segundo casamento de Meghan, que se separou do primeiro marido, Trevor Engelson, em 2013.

Os pais da atriz, famosa por estrelar Suits, também se pronunciaram sobre o noivado. "Estamos incrivelmente felizes pela Meghan e pelo Harry. A nossa filha sempre foi uma pessoa amável e amorosa. Ver a sua união com Harry, que partilha as mesmas qualidades, é uma grande alegria para nós enquanto pais. Desejamos-lhe uma vida de alegria e estamos muito animados com o seu futuro juntos", diz o anúncio oficial.

Em um comunicado oficial, a rainha e o príncipe Philip disseram que "estão encantados com casal e que desejam que os dois sejam muito felizes". O casal irá morar no Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington.

