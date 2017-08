Preta Gil ousa com macacão branco colado nos bastidores do novo clipe

Preta Gil lançou mão de muita sensualidade e tipos de cabelo na gravação do clipe de seu novo single, Decote, em parceria com Pabllo Vittar, como mostrou em cliques dos bastidores compartilhados em seu Instagram nos quais aparece com diferentes looks - sempre coordenados com os de Pabblo -, sendo um deles um ousado macacão de spandex branco usado com botas cuissarde pretas.



Realizada nesta quinta-feira (20.07), em São Paulo, a novidade tem previsão de lançamento em agosto e contou com um time poderoso por trás: a direção criativa é de Giovanni Bianco, o styling de Yasmine Sterea e a beleza de Daniel Hernandez.



Pabllo Vittar, Giovanni Bianco e Preta Gil (Foto: Reprodução/ Instagram)

"Toda luz do mundo pra você gênio @gb65 !! @nheiniger estou apaixonada pelo seu trabalho @yasminesterea que delicia de pessoa que talento @danielhernandezdh você é demais sua equipe também !! Obrigada toda a equipe técnica, maquinária, eletricistas, contra regras, costureiras, camareiras, manicure, catering, transporte , estou com o coração batendo forte com todo o profissionalismo e carinho que recebi de vocês !!! #gb65 #pretaepabllo #decote #todasascores #todasascorespg", escreveu Preta na legenda de uma das fotos.







Vogue Online