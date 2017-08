Preste a casar, Péricles estrela ensaio romântico com sua noiva

O sambista Péricles, ex-integrante do Exaltasamba, vai oficializar sua união com a pedagoga Lidiane Santos, que já assina como Lidiane Faria, adotando o sobrenome do futuro maridão. Para dar aquele gostinho mais do que especial do grande dia, os dois estrelaram um ensaio pré-nupcial superfofo.

Diante das lentes do fotógrafo Fausto Júnior, os noivos posaram no maior clima de romance no Recanto dos Sucupiras, em Igarassu, no Recife, aonde acontece a cerimônia, no próximo domingo (30). Entre os convidados, são esperados os apresentadores Angélica, Luciano Huck, Regina Casé e Fernanda Souza, além do cantor Thiaguinho, também ex-Exaltasamba.

"Meu amor, acordei com uma vontade de gritar pro mundo o quanto eu te amo. Só eu, Deus e você sabemos o que passamos para chegar até aqui. É lindo e gratificante saber como construímos a nossa história em bases sólidas ,como a nossa caminhada nos fortaleceu, nos uniu mais ainda e fez o nosso amor aumentar a cada dia. Nosso amor é de almas, nossa conexão vai além do corpo, é uma sintonia fora do comum, temos uma ligação espiritual tão forte que às vezes nos assusta, né?! É por essas e outras, que só quem nos conhece de 'verdade' sabe o quanto somos merecedores de estarmos aqui. A nossa luta, as nossas tristezas, a distância, as brigas, a insegurança, tudo isso nos fez ser esse casal de verdade, onde nesse mundo que vivemos o que importa é a beleza, dinheiro, fama, status, posição social, conseguimos mostrar que o amor, o nosso amor ultrapassou qualquer barreira", escreveu Lidiane em seu Instagram.

Péricles e a noiva, Lidiane Faria. Foto: Fausto Júnior

"Fomos além, a nossa fé nos trouxe até aqui e nos levará até a eternidade, porque o amor sempre vence. Te amo mesmo, sou louca, apaixonada, amo você por inteiro, não sei viver um segundo sem você e você poderia ser quem fosse, porque quando nos vimos pela primeira vez, as nossas almas se reencontraram e foi ali que tivemos a certeza que para amar alguém nada mais importa, nem sexo, nem idade, nem classe social e muito menos profissão. Ainda bem que sabemos quem é quem e isso faz da gente o casal mais feliz do universo, porque temos um ao outro e nada mais nos importa. Eu por você, você por mim e Deus por nós. Amo 'tus' meu marido por todas as vidas que eu tiver!!!!!!!!!! Quando Deus quer é 'exatamente' assim #comDeussomosmaisfortes #casalblindado #juntosalémdofim #onossoamorvenceu #obgDeus #amelhorpartedemim @fariapericles", completou a noiva.





Péricles e a noiva, Lidiane Faria (Foto: Fausto Júnior)

