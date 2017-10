'Preferi protegê-lo', diz Tatá sobre ausência de namorado no 'Lady Night'

A partir dessa noite, os fãs de Tatá Werneck poderão rir novamente com as peripécias e entrevistas da apresentadora na nova temporada de “Lady night”, no Multishow. E no sofá do programa estarão estrelas que vão se mostrar na TV como nunca antes em entrevistas.



Com memes, a apresentadora está divulgando a chegada da segunda temporada do 'Lady Night' em suas redes sociais. Foto: Reprodução/instagram

“Por terem visto a primeira temporada, os convidados chegavam ansiosos para se divertirem. Vi Daniela Mercury rolando pelo chão como parafuso, tomei lambida da Pablo Vittar, Caio Castro ficou de cueca, Cauã me deu um beijo, assim como Marina Ruy Barbosa, Preta Gil e Cleo. Todos foram muito disponíveis e me surpreenderam”, conta Tatá.



A atriz e apresentadora também justifica o porquê de seus participantes repercutirem tanto: “Encontros são diferentes. Um encontro meu com a Cleo não será o mesmo que um encontro dela com o Porchat ou com o Bial, que, aliás, sou fã e acho os dois geniais. E eu me exponho antes de qualquer um dos meus convidados. Falo das minhas intimidades, quero deixá-los à vontade para dar uma entrevista de pessoa “física” e não “jurídica”. Tento criar esse ambiente de papo entre amigos”. Sobre a ausência do namorado Rafael Vitti como entrevistado, a estrela brinca: “Até pensamos nessa possibilidade, mas preferi protegê-lo de mim mesma”, brinca Tatá.





Tatá Werneck e Rafael Vitti assumiram o namoro no aniversário da apresentadora, em agosto. Foto: Reprodução/Instagram

Extra