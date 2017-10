'Porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT', diz Silvio Santos

Espectadores que assistiam ao "Programa Silvio Santos", atração dominical do SBT, se surpreenderam com um comentário do apresentador.

Neste domingo (15), durante trecho do programa, antes de chamar os comerciais, o dono da emissora arrancou risos da plateia.

"Vocês que estão em casa, não troquem de canal. Porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT", disse aos risos.

Logo em seguida, o vídeo foi parar nas redes sociais e, claro, viralizou.





Folhapress