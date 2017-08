Polícia investiga morte de dublê durante gravação de 'The Walking Dead'

O Distrito Policial de Cowetta, no estado americano da Geórgia, segue com as investigações sobre a morte de John Bernecker durante as gravações do seriado "The Walking Dead".

Na quarta-feira (12), o dublê caiu de uma altura de 7 metros e não resistiu. Jonh sofreu um ferimento sério na cabeça ao cair no chão de concreto durante gravação de série. Logo após o acidente, a produção da oitava temporada foi interrompida temporariamente.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a polícia quer entender o motivo da demora para o atendimento e porque o local da queda não estava acolchoado. De acordo com a publicação, o caso está sob o comando do oficial John Kennedy, que se recusou a fornecer mais material para a imprensa.

Mas uma fonte informou que a polícia recebeu a instrução de congelar todo o material adicional que estava à disposição na tentativa de proteger as investigações.

Na investigação, existem algumas dúvidas e dificuldades. Por exemplo, o primeiro policial no local da cena, chegou meia hora após o incidente. E ele não conseguiu encontrar o coordenador de dublês Monty L. Simons nem outros membros da equipe.



John Bernecker (Foto: Divulgação)



Ainda não está claro para a polícia quem pediu para que eles deixassem o set de filmagem. Simons é descrito por Conrad Palmisano, presidente da Associação dos Dublês de Cinema, como um profissional qualificado, focado e competente. No dia, também não foi encontrado pelo policial o responsável por cuidar da segurança do set.

Outros possíveis falhas que envolvem o caso, segundo o "The Hollywood Reporter", incluem as fotos do local, que mostram que o balcão de onde aconteceu a queda não era acolchoado. Outra questão é sobre o motivo de a ambulância ter demorado 17 minutos para atender o dublê, que em seguida foi levado de helicóptero para Atlanta Medical Center.

Namorada reclamou de segurança

A namorada de Bernecker, a dublê Jennifer Cocker, disse ter ficado extremamente triste com a produção. "Os sets precisam ser mais seguros", disse ela.

"Devemos ter um pré-requisito para não colocar um profissional dublê com um ator sem experiência, daqueles que não sabem o que estão fazendo", completou Jennifer.

Como foi o acidente

John e outro ator, Austin Amelio, estavam gravando uma cena em uma sacada, e ele deveria fazer uma queda de sete metros. De acordo com a polícia local, o ator caiu fora da área segura (uma espécie de almofada) por uma diferença de apenas alguns centímetros.

Outros dublês que falaram com o TMZ disseram que havia um coordenador "bastante respeitado" durante as gravações da oitava temporada do seriado. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas.

Ela lamentou o acidente no Facebook. "John merece ser tratado por todos os neurocirurgiões e médicos que existem até que um deles veja a vida que todos conhecemos que ele tem dentro dele e nos traga de volta a nós. Isso não é justo."

John trabalhava há cerca de 10 anos como dublê em Hollywood e já havia atuado em longas como “Pantera Negra”, “Logan” e “Quarteto Fantástico”.

G1