Polêmicas de Cleo Pires não espantam Gloria Pires

As declarações polêmicas sobre sexo e drogas de Cleo Pires não assustam a mãe, Gloria Pires. A filha de Fábio Jr. já admitiu ter feito sexo a três e traído sem culpa. Questionada se a mãe se chocou com uma dessas opiniões, a atriz foi enfática. "Não. Acho que não. Ela sabe o que esperar de mim", afirmou ao colunista Leo Dias, no programa "Fofocalizando" desta quarta-feira (9). E por isso mesmo não levou mais puxão de orelha de Gloria. "Quando era mais nova...", frisou Cleo.





Cleo Pires descarta choque da mãe com suas polêmicas: 'Sabe o que espera de mim'. Foto: Divulgação, Pilé/Rodrigo Zorzi / PurePeople

Ao se autoanalisar, a irmã de Fiuk não acredita que exagera nas falas. "Meu compromisso é com a minha imagem e ser muito verdadeira. Ser eu. Não acho que falo nada além do necessário. Falo o que quero falar da minha vida", disse. "Uma coisa é eu me expor. Outra coisa é alguém pegar a minha verdade e distorcer ela", completou a atriz, apontada como namorada de Felipe Titto. Ao lembrar sua participação no programa de Caio Fisher, a filha de Gloria e Fábio disse ter tido opiniões distorcidas. "Bastante. Houve difamação", disparou a atriz, que se incomoda por ter virado pessoa polêmica.



A irmã de Fiuk concorda que alguns assuntos ainda são delicados frente à sociedade. "Entendo que sexo é tabu. E que hoje têm pessoas que precisam olhar para pessoas famosas e públicas e dizer 'é normal, viveu, fez escolhas. Não estou tentando ser unanimidade", finalizou.



Terra