Pela 1ª vez Luiz Fernando Guimarães posa com companheiro em evento

Luiz Fernando Guimarães é sempre discreto em relação a sua vida pessoal. Mesmo assim, o companheiro do ator, o designer Adriano Medeiros, não se privou de postar fotos ao lado dele no Prêmio da Música Brasileira, no Teatro Municipal. Eles aparecem juntos na plateia da premiação e a caminho do evento, posando no espelho para mostrar o figurino da noite.

Luiz e Adriano são casados, mas não moram juntos. É assim que prefere o ator, que gosta de viver sozinho em seu apartamento na Lagoa, na Zona Sul do Rio.



Luiz Fernando e Adriano posam no espelho antes de chegarem ao evento Foto: reprodução/ instagram

Em entrevista quando estreava o programa “Acredita na peruca”, no Multishow, Luiz Fernando falou pela primeira vez sobre sexualidade e disse também que não gosta de levantar “bandeirinha”: “Nunca falei sobre isso porque não vou levantar bandeirinha. Acho um saco. Acho que todo mundo sabe da minha preferência sexual, nunca ninguém me perguntou sobre isso”.





Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros no Teatro Municipal Foto: reprodução/ instagram



